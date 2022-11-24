Ещё одну смерть от COVID-19 зафиксировали в Псковской области, всего с начала пандемии в регионе скончались 1947 пациентов с таким диагнозом. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства области.
Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки – 14, за весь период – 125 511. Выздоровели от заболевания 9 псковичей, всего – 123 313.
Статистика заболеваемости по муниципалитетам:
- Псков –41084/8
- Великие Луки –18234/0
- Бежаницкий район –1608/0
- Великолукский район –2852/1
- Гдовский район –2254/0
- Дедовичский район –3085/1
- Дновский район –1023/0
- Красногородский район –1134/0
- Куньинский район –1067/0
- Локнянский район –1208/0
- Невельский район –5660/4
- Новоржевский район –1352/0
- Новосокольнический район –3305/0
- Опочецкий район –3834/0
- Островский район –6093/0
- Палкинский район –1274/0
- Печорский район –2979/0
- Плюсский район –1973/0
- Порховский район –4560/0
- Псковский район –9708/0
- Пустошкинский район –1581/0
- Пушкиногорский район –1806/0
- Пыталовский район –1922/0
- Себежский район –2999/0
- Стругокрасненский район –2123/0
- Усвятский район –747/0.