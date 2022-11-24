Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
рост тарифов
Газ в быту
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
о переходе на четырёхдневку
Geely выгоднее на 690 тысяч рублей
новогодние корпоративы
борьба с наледью
поддержка мобилизованных членов профсоюза
шесть шагов к бизнесу
FAQ передача показаний
Господин Рейтингомер
о работе ЛДПР и партийных инициативах
«ПОКРОВСКИЙ» новые блюда
Кофейни и пекарни в Пскове
показания электросчетчиков
досуг готовимся к сезону
 
 
 
ещё Общество 24.11.2022 18:081 Единое образовательное поле: нужно ли передавать школы на региональный уровень? 25.11.2022 15:300 Начинается видеотрансляция брифинга о финале фестиваля «Мисс и Миссис Псков 2022» 25.11.2022 15:110 Дмитрий Быстров назвал способы борьбы со стрессом 25.11.2022 14:540 Сбер планирует вернуть 2 млн пользователям возможность бесконтактной оплаты в этом году 25.11.2022 14:450 Ещё одну смерть от COVID-19 зафиксировали в Псковской области 25.11.2022 14:380 О важности декриминализации медицинских статей УК рассказал депутат Госдумы Сергей Леонов
 
 
 
Самое популярное 18.11.2022 10:074 Николая Валуева госпитализировали в Москве 19.11.2022 14:080 В ходе СВО погиб заместитель начальника штаба 76-й дивизии Сергей Никулин - ВДВ 21.11.2022 17:142 Рейтингомер: визит министра, ошибки военкома и новый скандал в ПсковГУ 21.11.2022 19:543 Скончался раненный в зоне СВО псковский священник Александр Цыганов 22.11.2022 09:411 Популярное среди бездомных здание в Пскове отдадут художественной школе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Ещё одну смерть от COVID-19 зафиксировали в Псковской области

25.11.2022 14:45|ПсковКомментариев: 0

Ещё одну смерть от COVID-19 зафиксировали в Псковской области, всего с начала пандемии в регионе скончались 1947 пациентов с таким диагнозом. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства области.

Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки – 14, за весь период – 125 511. Выздоровели от заболевания 9 псковичей, всего – 123 313.

Статистика заболеваемости по муниципалитетам:

  • Псков –41084/8
  • Великие Луки –18234/0
  • Бежаницкий район –1608/0
  • Великолукский район –2852/1
  • Гдовский район –2254/0
  • Дедовичский район –3085/1
  • Дновский район –1023/0
  • Красногородский район –1134/0
  • Куньинский район –1067/0
  • Локнянский район –1208/0
  • Невельский район –5660/4
  • Новоржевский район –1352/0
  • Новосокольнический район –3305/0
  • Опочецкий район –3834/0
  • Островский район –6093/0
  • Палкинский район –1274/0
  • Печорский район –2979/0
  • Плюсский район –1973/0
  • Порховский район –4560/0
  • Псковский район –9708/0
  • Пустошкинский район –1581/0
  • Пушкиногорский район –1806/0
  • Пыталовский район –1922/0
  • Себежский район –2999/0
  • Стругокрасненский район –2123/0
  • Усвятский район –747/0.
Теги: #Псковская область #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли предложение главы МВД о создании медвытрезвителей в регионах?
В опросе приняло участие 219 человек
25.11.2022, 15:320 Что делать со смартфоном после мороза, рассказали псковичам 25.11.2022, 15:300 Начинается видеотрансляция брифинга о финале фестиваля «Мисс и Миссис Псков 2022» 25.11.2022, 15:190 Георгий Василевич принял участие в определении «…векторов сотрудничества народов и государств» 25.11.2022, 15:110 Дмитрий Быстров назвал способы борьбы со стрессом
25.11.2022, 14:540 Сбер планирует вернуть 2 млн пользователям возможность бесконтактной оплаты в этом году 25.11.2022, 14:450 Ещё одну смерть от COVID-19 зафиксировали в Псковской области 25.11.2022, 14:380 О важности декриминализации медицинских статей УК рассказал депутат Госдумы Сергей Леонов 25.11.2022, 14:250 В рубель: Новые правила, старые проблемы
25.11.2022, 14:180 Аварийные бригады Горводоканала устраняют утечку на Завеличье 25.11.2022, 14:150 Каким будет финал фестиваля «Мисс и Миссис Псков 2022», расскажут в пресс-центре ПЛН 25.11.2022, 14:140 Дмитрий Быстров рассказал о своем отношении к дневному сну 25.11.2022, 14:101 В Пскове затопило оживлённый перекрёсток. ВИДЕО
25.11.2022, 13:550 Повторно вышли замуж почти 40% невест в Псковской области 25.11.2022, 13:440 Глава Островского района рассказал, пугали ли его в детстве Бабайкой 25.11.2022, 13:300 Встречи клуба молодых предпринимателей в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 25.11.2022, 13:130 Псковский губернатор призвал ускорить реализацию национальных проектов
25.11.2022, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Чай втроем» с Дмитрием Быстровым 25.11.2022, 13:040 Выставка псковских художников откроется в доме Сафьянщикова 28 ноября 25.11.2022, 12:550 Акцию «Черная пятница» запускает Театрально-концертная дирекция Псковской области 25.11.2022, 12:530 Справедливороссы усомнились в эффективности ОСАГО
25.11.2022, 12:510 Борис Елкин рассказал об особенностях бюджета Пскова на 2023 год 25.11.2022, 12:350 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с депутатом Госдумы Сергеем Леоновым 25.11.2022, 12:341 Пенсии в России с 1 января проиндексируют на 4,8 % - Минтруд 25.11.2022, 12:270 «Чай втроем»: Дмитрий Быстров о боксерах, дневном сне и Бабайке
25.11.2022, 12:250 Новое ограждение установили вокруг детского сада в Пскове благодаря прокуратуре 25.11.2022, 12:210 Границы пяти новых ТОСов установили в Пскове 25.11.2022, 12:160 Конец света отменяется: как в Пскове избавляются от «темных пятен» 25.11.2022, 12:090 Fjord Plaza приглашает на бесплатные детские мероприятия
25.11.2022, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры» 25.11.2022, 12:010 Руководители региона поздравили Юрия Шматова с 85-летием 25.11.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 25 ноября 25.11.2022, 11:471 В Пскове запретили выход на лед водоемов
25.11.2022, 11:400 Глава Пскова получит процентную надбавку за работу с засекреченными данными  25.11.2022, 11:380 Почти 200 псковичек младше 20 лет стали мамами в 2021 году 25.11.2022, 11:370 Куратор Псковской области от ЛДПР Сергей Леонов станет гостем программы «Гайд-парк» 25.11.2022, 11:370 Ольгу Зарипову вновь избрали директором Расчётного центра города Пскова
25.11.2022, 11:340 Псковичка получила фейковое письмо с датой начала второй волны мобилизации 25.11.2022, 11:290 «Росгосстрах» объявляет «Пятницу скидок»: выгода до 25% на топ-продукты 25.11.2022, 11:243 Название нового парка на дальнем Завеличье согласовали в Пскове  25.11.2022, 11:220 И серый «Октябрь» впереди
25.11.2022, 11:220 Родственников по линии дяди ищет 70-летний россиянин в Псковской области 25.11.2022, 11:141 Доставкой неопознанных трупов в морг в Пскове займётся «Специализированная служба» 25.11.2022, 11:080 «Хайпожоры»: Импортозамещение соцсетей и борьба с ЛГБТ 25.11.2022, 11:010 Резервный фонд по ликвидации ЧС предложили увеличить в Пскове 
25.11.2022, 10:570 МТС первой из операторов обеспечила связью деревни вблизи Себежского нацпарка 25.11.2022, 10:500 Более 20 квартир планируют купить для детей-сирот в Пскове в 2023 году 25.11.2022, 10:400 Бюджет Пскова на 2023 год принят в первом чтении 25.11.2022, 10:340 Апелляция поддержала позицию Псковского УФАС в споре с особой экономической зоной «Моглино»
25.11.2022, 10:270 Псковская шахматистка выиграла этап Детского кубка России в Московской области 25.11.2022, 10:110 «Псковэнергосбыт» ответил на топ-3 вопросов о передаче показаний в ноябре 25.11.2022, 09:560 Впечатления великолучанина от ЧМ в Катаре: Aфриканцам придется шаманить против нас 25.11.2022, 09:490 Суд снова оправдал известного тревел-блогера по делу об убийстве
25.11.2022, 09:370 Эксперты советуют указывать в резюме сумму зарплаты, чтобы быстрее выйти на работу 25.11.2022, 09:300 В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов 25.11.2022, 09:220 Опубликованы фотографии с места смертельного ДТП в Пустошкинском районе 25.11.2022, 09:150 Получать зарплату по серым схемам согласны 38% псковичей – эксперты
25.11.2022, 09:110 Жилой дом загорелся в Пыталово из-за неправильного использования печи 25.11.2022, 09:000 Юрист объяснила, когда за перевозку елки могут оштрафовать 25.11.2022, 08:4410 Хлеб может подорожать в России в 2023 году 25.11.2022, 08:300 Треть жителей Псковской области не любят свою работу - опрос
25.11.2022, 08:140 УК хотят запретить собирать деньги на капремонт с россиян 25.11.2022, 08:070 Возможность появления перил на спуске в подземный переход в Великих Луках обсуждают в Сети 25.11.2022, 07:470 Отечественное вино заняло 55% российского рынка 25.11.2022, 07:240 Не успевший попрощаться с девушкой россиянин «заминировал» вокзал
25.11.2022, 07:012 В России вырос спрос на услуги трезвых Дедов Морозов и Снегурочек 24.11.2022, 23:070 Осужденные в Псковской области обновляют и создают элементы инфраструктуры. ФОТО 24.11.2022, 23:040 Псковская школьница стала призером премии Росприроднадзора 24.11.2022, 23:030 Муравья возрастом 35 млн лет обнаружили в куске балтийского янтаря
24.11.2022, 22:500 Пскович ответил в суде за незаконное хранение марихуаны 24.11.2022, 22:380 Гериатр назвала суточную норму калорий для пожилых 24.11.2022, 22:220 Минобороны запустило горячую линию по выплатам для участников спецоперации 24.11.2022, 22:110 Кража из «Ерусалимки» обернулась для псковича лишением свободы
24.11.2022, 21:520 Псковичка победила во всероссийском конкурсе «Гимн России понятными словами» 24.11.2022, 21:352 Промышленное производство в Псковской области возросло почти на 1% 24.11.2022, 21:330 Отличия женского и мужского алкоголизма назвала психиатр 24.11.2022, 21:160 Важный для экологии проект приняли на пленарном заседании Госдумы
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru