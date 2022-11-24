Общество

Google срочно выпустила патч для браузера Chrome

Компания Google срочно выпустила патч для браузера Chrome, ликвидирующий уже восьмую выявленную уязвимость нулевого дня с начала 2022 года, сообщает anti-malware.ru.

В связи с этим корпорация просит пользователей установить обновление как можно скорее, пишет RuNews24.

Эксперты сообщают, что речь идет об уязвимости под идентификатором CVE-2022-4135, переполняющем буфер в графическом ядре. В результате компания не может успевать записи буфера с должной скоростью, что может быть опасно для потенциальных атак.