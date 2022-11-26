Общество

Более 15 человек вошли в состав жюри фестиваля «Мисс и Миссис Псков 2022»

Более 15 человек вошли в состав жюри фестиваля «Мисс и Миссис Псков 2022». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы фестиваля.

В составе жюри:

- Алла Маркина - президент Фонда «Планета женщин», первый основатель конкурсов для женщин с детьми «Миссис Россия», «Миссис Москва»;

- Нина Банная - обладательница двух главных титулов этого года «Миссис Москва 2022», «Миссис Россия 20222», мать троих детей, бизнес-леди;

- Наталья Рогова - президент федерации «Миссис Санкт- Петербург», организатор и директор конкурсов «Миссис Санкт- Петербург» и «Миссис Ленинградская область», организатор и директор «Миссис Балтия» и «Миссис Северо- Запад», лауреат правительственных премий «Деловая петербурженка», «Женщина года» и дипломант премии «Эксперт Северо-Запад», многократный обладатель городских, российских и международных премий и наград;

- Дмитрий Яковлев - начальник управления культуры администрации города Пскова;

- Илья Можаев - член Избирательной комиссии Псковской области с правом решающего голоса;

- Елена Новичкова - стилист, руководитель модных медиа-проектов, в том числе «Модного преображения» портала ЦДИ;

- Светлана Шумейко - дизайнер-модельер меховых изделий, обладательница титула «Гран-при конкурса «Миссис Бабушка Псков 2017», обладательница титула Grandma Planet на конкурсе Grandma Universe в Софии в январе 2020 года;

- Юлия Григорьева - обладательница титула «Миссис Псков 2016», самая титулованная участница проекта, обладательница титула «Business Woman» на конкурсе красоты и таланта «Миссис России Мира 2016», Mrs.Russia World 2016, Business Woman, Mrs.Globe Baltics 2016, Mrs.Globe 2016, Top-30 Mrs.Globe 2016, Best Mother awаrds;

- Дарья Холмова - обладательница титула «Мисс Псков 2021»;

- Кристина Ларченко - обладательница титулов «Миссис Псков 2019», «Мисс Петрозаводск 2006», «Первая вице Мисс Карелия 2005»;

- Алена Силина - обладательница титула «Миссис Псков 2020»;

- Васильев Александр - директор строительной компании AV-house;

- Оксана Сас - телеведущая Новгородского областного телевидения, многодетная мама, директор конкурса красоты и материнства «Миссис Великий Новгород»;

- Дарья Бутенко - обладательница титула «Миссис Псков 2018», бизнес-леди;

- Алексей Корочкин - руководитель улиточной фермы «ЭСКАРГО ДОР»;

- Наталья Мерелайне - обладательница титулов «Миссис Псков 2021», «Миссис зрительских симпатий Миссис Россия 2022».

Напомним, финал фестиваля «Мисс и Миссис Псков 2022» состоится сегодня, 26 ноября, и пройдёт в БКЗ филармонии.