Более 10 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

11 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области, всего - 125 522, сообщается в официальном Telegram-канале региона.
Избавились от инфекции за сутки 16 пациентов, всего - 123 329. Число летальных исходов остается неизменным - 1947.
Статистика по муниципалитетам:
- Псков –41088/4
- Великие Луки –18235/1
- Бежаницкий район –1608/0
- Великолукский район –2854/2
- Гдовский район –2254/0
- Дедовичский район –3085/0
- Дновский район –1024/1
- Красногородский район –1134/0
- Куньинский район –1067/0
- Локнянский район –1208/0
- Невельский район –5660/0
- Новоржевский район –1352/0
- Новосокольнический район –3305/0
- Опочецкий район –3834/0
- Островский район –6093/0
- Палкинский район –1275/1
- Печорский район –2979/0
- Плюсский район –1973/0
- Порховский район –4561/1
- Псковский район –9708/0
- Пустошкинский район –1582/1
- Пушкиногорский район –1806/0
- Пыталовский район –1922/0
- Себежский район –2999/0
- Стругокрасненский район –2123/0
- Усвятский район –747/0