Общество

Дача Деда Мороза появится в Пскове

Дача Деда Мороза появится в парке Строителей в Пскове. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

«Новая локация будет работать с середины декабря и до середины января. В этом волшебном доме будет обустроено несколько фотозон, проведены образовательные и интерактивные программы. Также там появится необычная и очень красивая деревянная 4-метровая ёлка. Проект будет очень ярким и интересным. Обязательно посетите его на праздниках», - рассказал глава региона.

Губернатор напомнил, что масштабных уличных концертов и народных гуляний не будет, но детских мероприятий будет больше обычного.

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«Все учреждения культуры – филармония, театры, центры и дома культуры – готовят свои новогодние спектакли, концерты, интерактивные мероприятия. 29 декабря в Великие Луки, а 30 декабря в Псков прибудет сказочный поезд Деда Мороза. Этот проект РЖД реализуется не первый год, и у него уже есть даже свои постоянные гости. Все желающие смогут стать участниками программы, увидеть, как живёт Дед Мороз в поезде, посетить сувенирную лавку или кафе. Билеты можно будет приобрести на сайте РЖД», - отметил Михаил Ведерников.

В Дно поезд тоже остановится – 29 числа желающие смогут бесплатно принять участие в анимационной программе, но без посещения поезда, добавил глава региона.