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Общество

Диетолог рассказал, кому нельзя есть квашеную капусту

26.11.2022 20:45|ПсковКомментариев: 0

Врач-диетолог Михаил Гинзбург посоветовал не есть квашеную капусту при проблемах с желудком в стадии обострения.

«Квашеную капусту нельзя есть людям с обострением язвенной болезни желудка и поверхностного гастрита», - цитирует его «Москва 24».

По словам Гинзбурга, употребление квашеной капусты при этих заболеваниях может усугубить ситуацию.

«Квашеная капуста может раздражать слизистую желудка. Вызывать отделение большего количества желудочного сока. Повышение кислотности желудка и желудочный сок будет раздражать стенку желудка. Если она изъязвлена, то это приведет к усилению болей и прогрессированию язвенного процесса», - резюмировал он.

Теги: #здоровое питание
Источник: Псковская Лента Новостей
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