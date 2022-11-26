Общество

Профилактический рейд провели сотрудники МЧС в Дедовичском районе

Профилактический рейд провели сотрудники государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по Псковской области в Дедовичском районе 26 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

В ходе данного мероприятия сотрудники МЧС распространили памятки о мерах пожарной безопасности на темы: «Пожарная безопасность в жилых домах», «Пожарная безопасность при эксплуатации газового оборудования», «Пожарная безопасность при эксплуатации электрооборудования», «Отопительный сезон», «Пожарная безопасность при использовании пиротехнических изделий».

До жителей довели информацию с телефонными номерами для вызова экстренных оперативных служб, обстановку с пожарами на территории Дедовичского района, основные причины пожаров в жилом секторе.