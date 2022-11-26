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Общество

Дмитрий Шахов рассказал об итогах Всероссийского совета региональных уполномоченных по правам человека

27.11.2022 13:10|ПсковКомментариев: 0

Всероссийский Координационный совет региональных уполномоченных по правам человека, который проводится в соответствии с федеральным конституционном законом, прошел в Москве под председательством Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой. В его работе приняли участие 82 уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации, которые обсудили актуальные вопросы обеспечения прав человека в области миграции и соблюдения прав граждан в условиях специальной военной операции и частичной мобилизации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов.

В работе Всероссийского Корсовета, приняли участие и выступили с докладами, а также ответили на актуальные вопросы региональных омбудсменов представители Совета Безопасности России, Администрации Президента РФ, федеральных органов исполнительной власти, Совета Федерации и Государственной Думы, Конституционного Суда РФ, Главной военной прокуратуры РФ, Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев(УВКБ ООН), Российского Красного Креста и Федерация мигрантов России.

Как отметил по итогам работы Всероссийского Корсовета псковский омбудсмен Дмитрий Шахов, работа была посвящена актуальным на сегодня вопросам, которые волнуют многих граждан России, особенно по вопросам частичной мобилизации и социальной защиты в период проведения военной спецоперации на Украине. «Только с моей стороны было внесено 7 предложений о необходимости совершенствования федерального законодательства, а с учетом мнения моих коллег по Северо-западу, их набралось около 15», - подчеркнул Дмитрий Шахов.

«На нашем заседании была всесторонне проанализирована, с учетом мнений и информации как органов власти России, так и Организации Объединённых Наций, современная миграционная политика России, которая безусловно нуждается в корректировке и совершенствовании. Актуальность этой темы связана еще и с теми вызовами, с которыми пришлось столкнуться органам власти нашей страны как федерального, так и регионального уровня, когда, в 2022 году значительно вырос поток вынужденных переселенцев, беженцев, лиц, ищущих временное убежище - жителей Украины, ЛНР и ДНР в Россию. Всё это потребовало не только оперативного реагирования, но и принятия решений, которые были направлены на реальное обеспечение прав граждан в этой сфере, но работа в этом направлении ещё далека до завершения», - добавил Уполномоченный по правам человека в Псковской области.

Теги: #Псковская область #уполномоченный по правам человека
Источник: Псковская Лента Новостей
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