Общество

В России выросло число детей с детей с психоневрологическими нарушениями

В России выросло число детей с патологиями психоневрологического профиля. Об этом «Известиям» рассказала заведующая детским психоневрологическим отделением, врач-невролог ЦКБ Управления делами президента РФ Гульжан Сакбаева.

По словам Гульжан Сакбаевой, сегодня у детей и подростков чаще всего диагностируют СДВГ, тревожно-депрессивные нарушения, снижение зрения (миопию), дислексию, дисграфию, сколиоз и плоскостопие. Последние связаны между собой: чаще всего они развиваются из-за сидячего образа жизни детей и низкой активности.

Синдром дефицита внимания и/или гиперактивности (СДВГ) — психоневрологическое поведенческое расстройство, которое возникает в детском возрасте (после четырех лет). Самые распространенные симптомы — невозможность долго концентрироваться, рассеянность, невнимательность, неусидчивость и вспыльчивость.

Тревожно-депрессивные расстройства у детей чаще всего встречаются в подростковом возрасте (13–14 лет). При этом подросток может не говорить родителям о своих проблемах — у него просто меняется поведение.

Тревожное расстройство проявляет себя постоянным состоянием напряжения — ребенок всё время из-за чего-то переживает, и это мешает ему учиться и общаться с другими людьми.

На депрессивное состояние указывает подавленное, тоскливое настроение ребенка, снижение способности получать удовольствие от того, что он раньше любил, — будь то сладкое, танцы, игры или книги. Всё это нельзя списывать на «трудный возраст» — нужно обязательно обратиться за помощью к психологу.

Помимо прочего, дети, как и раньше, часто болеют вирусными инфекциями: гриппом, аденовирусами, респираторно-синцитальными вирусами и инфекциями, протекающими в кишечной форме: ротавирусами, норавирусами и энтеровирусами.

Дети в возрасте 5–6 лет и ближе к 10 годам часто страдают гастритами: к этому приводит неправильное питание, перекусы и любовь к фастфуду. Поэтому их не стоит водить в рестораны быстрого питания — острая, жирная и жареная еда не подходит для детского организма, отмечает педиатр.