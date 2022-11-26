Общество

Каким будет декабрь в Псковской области, рассказали синоптики

Преобладающие дневные температуры воздуха в Псковской области в декабре ожидаются в пределах от -2 до +3 градусов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном гидрометцентре.

Преобладающие ночные температуры воздуха прогнозируются в пределах от -5 до 0 градусов, в отдельные ночи первой и третьей декад температура будет оставаться слабоположительной. Опасные метеорологические явления не прогнозируются.

Среднемесячная температура воздуха составляет от -2,4 до -3,3 градуса. Месячная сумма осадков ожидается в диапазоне от 39 до 61 мм.

В отдельные периоды возможно усиление ветра до 15-18 метров в секунду.

Ранее жителей Северо-Запада России предупреждали о возможном появлении массивов снеговых туч.