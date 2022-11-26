Общество

Порядок выдачи инвалидам средств реабилитации уточнил слабовидящий посетитель приёмной ЕР в Пскове

На проблемы слабовидящих граждан обратил внимание вице-спикера Армена Мнацаканяна пскович Олег Вовченко. В общественной приёмной «Единой России» инвалид по зрению озвучил несколько вопросов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Заявитель рассказал, что в 2017 году за счёт средств областного бюджета получил технические средства реабилитации: смартфон, часы и будильник с речевыми выходами.

«Всё, что полагалось, мне выдали. Но техника имеет свойство ломаться, а в региональной программе нигде не прописан срок использования этих технических средств», - пожаловался Олег Вовченко.

Армен Мнацаканян пояснил, что за счёт региона выдача технических средств реабилитации для инвалидов по зрению была разовой мерой поддержки. При этом люди с ограниченными возможностями могут получить технические средства реабилитации за счёт федерального бюджета. По мнению вице-спикера, избежать путаницу позволит уточнение формулировки в документах. Армен Мнацаканян пообещал довести вопрос до сведения руководителя правительственного комитета по социальной защите.

В ходе дальнейшего общения с депутатом инвалид I группы обозначил ещё две волнующие его проблемы – сложности с поиском работы и небольшой размер социальной пенсии, которая выплачивается на сына-студента, находящегося на его иждивении.

Вице-спикер проинформировал посетителя общественной приёмной, что проблемы незрячих псковичей, в том числе их трудоустройства, будут обсуждаться на площадке областного Собрания 2 декабря накануне Международного дня инвалидов, и пригласил Олега Вовченко присоединиться к мероприятию. Армен Мнацаканян связался по телефону с председателем регионального отделения «Всероссийского общества слепых» Владимиром Прокудиным. По общей договорённости Олег Вовченко передаст свои вопросы и предложения для обсуждения с участием представителей органов региональной и муниципальной власти, здравоохранения, образования, социальной защиты и других ведомств.