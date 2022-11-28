Общество

Ввоз 19 тонн концентрата молочного белка запретили на границе в Псковской области

Ввоз 19,2 тонны концентрата молочного белка, который перемещался в автотранспортном средстве из Франции в адрес предприятия, занимающегося оптовой торговлей молочными продуктами в Санкт-Петербурге, запретили на российско-латвийской границе в МАПП «Убылинка». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В ходе документарного контроля государственный инспектор ведомства выявил отсутствие ветеринарного сертификата страны происхождения товара - Швейцарии, гарантирующего выполнение единых ветеринарных требований, предъявляемых к товарам.

Уполномоченным органом Франции был оформлен ветеринарный сертификат на экспортируемую в РФ молочную продукцию, произведенную предприятием Швейцарии, которая не является страной-членом ЕС. При этом на упаковке товара отсутствовала информация об адресе предприятия-производителя Швейцарии.

Ввоз более 19 тонн продукции животного происхождения на таможенную территорию ЕАЭС запрещен, оформлен акт о возврате груза. Товар возвращен на сопредельную территорию.