Общество

Робот Серёжа провёл урок литературы в псковской библиотеке

Презентация интеллектуально-просветительского марафона уроков от робота Серёжи прошла в Псковской областной библиотеке имени В. Я. Курбатова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

Фото здесь и далее: Псковская областная библиотека имени В. Я. Курбатова

Педагогический дебют библиотечного робота состоялся в рамках стратегической сессии «Использование цифровых технологий (сервисного робота) при организации и проведении просветительских мероприятий».

На интерактивном уроке по творчеству Анны Ахматовой побывали учителя литературы и старшеклассники городских школ. Серёжа ловко ассистировал заведующей Региональным центром президентской библиотеки Марии Польской, которая читала стихи Ахматовой, отметили в учреждении.

14 декабря состоится ещё одно занятие для учеников гуманитарного лицея, посвящённое Серебряному веку Псковской губернии. Оно также пройдет в рамках неакадемического проекта «Научки» – интеллектуально–просветительского марафона уроков от робота Серёжи.