Общество

Молодёжные центры Пскова и Великого Новгорода подписали соглашение о взаимодействии

Делегация из 40 человек, представляющих Новгородский молодёжный центр, Поисковую экспедицию памяти Н. И. Орлова «Долина» и волонтёрское объединение Молодой Ганзы в Великом Новгороде, посетила Псков в эту субботу, 26 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в Псковском городском молодежном центре.

Фото здесь и далее: Псковский городской молодежный центр

Молодёжный центр Пскова при поддержке комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Пскова и Псковского музея-заповедника организовал для гостей программу.

Так, основная часть программы прошла в креативном пространстве «Лофт», где за приветственным кофе-брейком состоялось знакомство делегатов с деятельностью псковского молодёжного центра. Молодые новгородцы со своей стороны представили свои реализующиеся проекты, в том числе и новый проект «Ганзейские зверюшки», рассказывающий о русских ганзейских городах в виде нарисованных зверей, и проект Большого фестиваля для маленьких добровольцев и их родителей #ЯСАМ. Далее организаторы мероприятия провели для гостей интерактивные игры на знакомство и танцевальный флешмоб. В то же время ресурсный центр добровольчества принял у себя часть делегатов, занимающихся патриотическим направлением: обсудили возможности для совместной деятельности.

Одним их ключевых мероприятий дня стало проведение круглого стола с подписанием соглашения по взаимодействию молодёжных центров Пскова и Великого Новгорода.

«Данное соглашение станет юридической базой для развития межрегиональных отношений в сфере молодёжной политики на дальнейшую перспективу», – отметил директор молодёжного центра Пскова Виктор Рулёв.

Во второй половине дня благодаря сотрудникам Псковского музея-заповедника на территории Псковского кремля состоялось одновременно две экскурсии: исторический квест «Башни Крома» и интерактивная прогулка «Старая крепость» по местным достопримечательностям с посещением псковского Кремля.

По итогам встречи новгородцы поблагодарили организаторов, в очередной раз пригласив к себе в гости, а также выразили интерес на активное участие в будущих мероприятиях Псковского городского молодёжного центра.

Отметим, молодёжь Великого Новгорода на протяжении десяти лет (с 2012 года) принимала активное участие в мероприятиях Молодёжного центра Пскова и при его поддержке: фестивале исторической реконструкции «Довмонт Псковский», хип-хоп фестивале «Беспредел и другие.