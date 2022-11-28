Псковичей призвали сохранять спокойствие при вызове служб спасения

Что необходимо сообщить жителям Псковской области при звонке по номеру 112, рассказали специалисты ГУ МЧС Росси по Псковской области. Рекомендации они опубликовали на официальном сайте регионального управления.
«112 - единый номер для вызова экстренных служб, в случае возникновения любого происшествия. Главная его функция - повышение оперативности информирования экстренных служб при вызове помощи. Получив сообщение, опытный диспетчер сам направит необходимые оперативные службы к месту вызова», – отметили в ведомстве.
Люди, которые попали в чрезвычайную ситуацию или оказались свидетелем происшествия, теряются или, поддавшись панике, начинают волноваться, не слушают уточняющие вопросы диспетчера. Набирая номер «112», следует постараться сохранять спокойствие и говорить ясно. Чем четче и полнее будет передана диспетчеру информация, тем быстрее будет направлена необходимая помощь.
Не стоит вешать трубку, пока оператор будет задавать вопросы или скажет «ждите», «оставайтесь на линии».
Нужно сообщить о характере вызова: нужна пожарная охрана, служба реагирования в чрезвычайных ситуациях, полиция, скорая медицинская помощь, аварийная службы газовой сети или служба «Антитеррор», а также о месте происшествия.
«Самое главное это место происшествия. Будьте готовы отвечать на вопросы оператора детально. В опасной для жизни ситуации, оператор будет продолжать задавать вопросы, в то время как службы экстренного реагирования отправятся к месту происшествия», – пояснили в МЧС.
В зависимости от экстренной ситуации могут задать типовые вопросы:
Любая дополнительная информация об экстренной ситуации поможет отправить соответствующие службы и оборудование к месту происшествия.