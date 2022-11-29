Изменения в региональном законе по увековечению памяти погибших оценил Олег Савельев

Изменения в региональный закон «Об отдельных вопросах увековечения памяти погибших при защите Отечества на территории Псковской области» оценил депутат Псковского областного Собрания, заместитель председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Олег Савельев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
По словам Олега Савельева, на территории Псковской области ежегодно поднимают останки порядка 700 военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны.
«Надо понимать, что это субвенции. Потратили, значит, потратили. Если нет, то деньги возвращаются. Я интересовался на комитете: вдруг найдут крупное количество останков, а тех средств, которые выделяли на конкретный муниципалитет, будет недостаточно. Меня успокоили, сказали: "Нет, это субвенции. Значит, никто не останется вне внимания. Сколько надо, столько будет выделено"», – объяснил он.