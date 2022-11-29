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Изменения в региональном законе по увековечению памяти погибших оценил Олег Савельев

Изменения в региональный закон «Об отдельных вопросах увековечения памяти погибших при защите Отечества на территории Псковской области» оценил депутат Псковского областного Собрания, заместитель председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Олег Савельев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Все депутаты поддержали этот законопроект. Помощь нашим поисковикам нужна. Здесь ведь не только финансирование. Нужны различного рода поправки, которые позволили бы поисковикам лучше организовывать свою работу, а также, которые обеспечивали бы сохранение воинских захоронений. Мы приняли такую инициативу, где в местные бюджеты будут поступать средства в виде субвенций. Как раз на организацию работы, в том числе и поисковой», – рассказал депутат.

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По словам Олега Савельева, на территории Псковской области ежегодно поднимают останки порядка 700 военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны.

«Надо понимать, что это субвенции. Потратили, значит, потратили. Если нет, то деньги возвращаются. Я интересовался на комитете: вдруг найдут крупное количество останков, а тех средств, которые выделяли на конкретный муниципалитет, будет недостаточно. Меня успокоили, сказали: "Нет, это субвенции. Значит, никто не останется вне внимания. Сколько надо, столько будет выделено"», – объяснил он.