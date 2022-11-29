Общество

Олег Савельев: День памяти сожженных деревень – печальная дата в региональном календаре

День памяти сожженных деревень – это печальная дата в региональном календаре. Такое мнение озвучил депутат Псковского областного Собрания, заместитель председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Олег Савельев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«День памяти сожженных деревень – это очередная печальная дата в региональном календаре. Куньинский район был под игом фашистов 5 месяцев. За это время они уничтожили порядка 300 домов на территории района», – заметил депутат.

Олег Савельев рассказал, что на территории Куньинского района могла быть деревня, которую сожгли фашисты.

«Старожилы говорят, что была у нас деревня Винца, она как бы фашистами была сожжена. Но документально это нигде не подтверждено», – добавил он.