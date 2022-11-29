Общество

Помогать людям надо не только в период коронавируса – Олег Савельев

О волонтерском движении во время коронавируса рассказал депутат Псковского областного Собрания, заместитель председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Олег Савельев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Волна вируса заставила взглянуть на жизнь и вещи по-другому. С приходом коронавируса у нас по партийной линии был создан волонтерский центр в каждом районе под названием "Мы вместе". Не поверите, одна женщина позвонила и говорит, что хочет поинтересоваться, действительно ли что-то можем. Сказала, что ей нужны продукты, потому что она болеет и не выходит из дома. Мы купили и отправили ей всё. Работа проводилась не на бумаге. В Новый год мы обеспечивали горячим питанием наши посты скорой медицинской помощи», – рассказал депутат.

По мнению Олега Савельева, помощь людям нужна не только в период коронавируса.

«Вот обратился человек. У него были были проблемы с ногой, он плохо ходил. Ему нужно было съездить в Великие Луки, чтобы заказать и получить очки. Но общественным транспортом он не мог доехать. Мы организовали эту поездку», – добавил он.