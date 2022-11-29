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Общество

Кондитерское производство посетил Михаил Ведерников в Себежском районе

29.11.2022 17:51|ПсковКомментариев: 0

С производством кондитерской продукции ознакомился губернатор Псковской области Михаил Ведерников. В ходе рабочей поездки во вторник, 29 ноября, он посетил кондитерский дом «Себежанка» в деревне Ульяновщина, где выпускают пряники, десерты, пирожные, печенье, а также фигурки и цветы из бельгийского шоколада. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Руководитель предприятия Владимир Кузьмин рассказал, что идея для бизнеса была сначала другая. Но в туристском информационном центре Псковской области в инициативном порядке предложили развивать гастрономическое направление и предприниматель активно взялся за это.

Шеф-кондитер предприятия Александра Сафронова — обладатель золотых медалей международных конкурсов. Основное направление кондитерской мастерской — пряники, а также шоколадные конфеты. Особенная продукция — пряники с глазурью, на которой напечатаны достопримечательности городов региона — Пскова, Острова, Опочки, Себежа, Печор. В коробочке — вкладыш с исторической справкой. Есть и печатные пряники с начинкой — на них Псковский кремль, островские цепные мосты и другие узнаваемые места.

Владимир Кузьмин поделился с Михаилом Ведерниковым планами по развитию предприятия. У производственного здания предприниматель хочет организовать летний кинотеатр под открытым небом, а также обустроить прогулочную зону возле пруда. Само здание пока что стоит без отделки, но украсить его планируется в ближайшее время, отметил он.

Продукция кондитерского дома представлена в основном в Себеже. На средства микрозайма регионального центра «Мой бизнес» предприниматель купил фудтрак. Помимо сладостей, здесь можно приобрести продукты местных сельхозпроизводителей. Точка продажи есть и в Пскове, еще одну предприниматель хочет открыть в Острове.

Михаил Ведерников положительно оценил начинания предпринимателей. Он призвал их активнее участвовать в грантовых конкурсах, чтобы развивать бизнес.

«Псковские бренды все сильнее заявляют о себе. В Невеле — улитки, в Себеже — пряники. Мы богаты талантливыми мастерами, все это нужно развивать, поддерживать. Обязательно принимайте участие в крупных мероприятиях региона. В следующем году снова пройдет эногастрономическая ярмарка, этим летом ее посетили тысячи гостей и жителей области, будут Дни Пушкинской поэзии и русской культуры и другие события. Ваша продукция обязательно должна быть представлена широко», — сказал Михаил Ведерников.

Пресс-портрет
Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области
Теги: #губернатор
Источник: Псковская Лента Новостей
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