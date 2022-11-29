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Общество

Четверть жителей СЗФО хотели бы получать зарплату еженедельно - эксперты

30.11.2022 09:02|ПсковКомментариев: 0

У жителей на Северо-Западе страны растёт потребность в получении зарплаты несколько раз в неделю. Так, на данный момент 24% трудящихся в СЗФО хотят, чтобы работодатели выплачивали заработанные ими деньги еженедельно, из них 5% хотят получать деньги каждый день, а 19% не реже нескольких раз в неделю.

Инфографика: hh.ru

Сравнительный анализ аналогичного прошлогоднего исследования hh.ru, показывает, что число трудящихся, для которых важно получать зарплату как можно чаще, в СЗФО выросло на 10%. Примечательно, что в целом трудящиеся в регионах СЗФО активней других ратуют за то, чтобы работодатели выплачивали им заработок несколько раз в неделю. За такую практику свой голос в ходе исследования этого года отдали 25% опрошенных в СЗФО, в то время как в других федеральных округах таких респондентов меньше – до 19%. Между тем согласны получать зарплату по классической схеме – 2 раза в месяц пока что подавляющее число трудящихся СЗФО (53%). Еще 10% готовы на выплаты в 1 раз в месяц. И 13% в целом без разницы как часто им будут переводить деньги за труд.

Больше других заинтересованы в ежедневных выплатах студенты (12% представителей этой сферы). Еженедельно хотят получать зарплату, как правило, работники искусства, медиа, ресторанного бизнеса и общепита.

Теги: #СЗФО #hh
Источник: Псковская Лента Новостей
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