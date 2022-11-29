Общество

Проверку провели в псковской поликлинике после жалобы на качество медпомощи ветерану

Внеплановую проверку провели в Псковской городской поликлинике после жалобы на качество оказания медицинской помощи ветерану Великой Отечественной войны. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко, отвечая на обращение на сайте губернатора.

21 сентября на сайте главы региона появилось сообщение от женщины, которая писала от имени своего дедушки, ветерана Великой Отечественной войны.

«В течении месяца у него повышенная температура, в конце августа (не помню точные числа) обратились в 3-ю поликлинику на улице Индустриальной, пришёл терапевт. По словам дедушки, никакого осмотра не производил, лекарственных препаратов тоже не было выписано, кроме жаропонижающего, которое у него было, и только на словах. Далее доктор сказал, что на следующий день придут брать тест на коронавирус, никто не пришёл, опять пришлось звонить в поликлинику. Только тогда приехали, взяли тест. Как оказалось позже, мазки взяли некачественно, через несколько дней переделывали, а время идёт, напомню - никаких препаратов не выписано, температура держится! Далее на несколько дней температура спала. Результатов теста так никто и не сообщил! Звонили узнавали сами», - рассказала женщина.

После, по её словам, ветерану стало хуже, ему вызвали врача из 3-й поликлиники, специалист провёл осмотр и выписал больному антибиотики. Пропив курс, пациент не поправился.

«19 сентября вызвали скорую, госпитализировать его никто не стал, опять скинули на поликлинику. Соответственно, 20 сентября опять ждём доктора, опять вынуждены звонить в поликлинику, на что там отвечают, что на сегодня вызова к нам нет. А температура держится практически месяц! Сегодня, 21 сентября, вынуждены будем сами добираться до поликлиники, так ждать больше невозможно! В марте у дедушки была сломана шейка бедра, плюс болезненное состояние, передвигаться ему очень тяжело, но что же делать. Так вот, по итогу поликлиника "настоятельно" отправляет в скорую, скорая - в поликлинику, госпиталь ветеранов войн вообще отказывается принимать с температурой! Что нам делать?!» - спросила автор обращения.

Она также добавила, что неоднократно звонила по телефонам комитета по здравоохранению: 29 98 99 с добавочными 100, 101, 104, 105, но никто не ответил.

29 ноября Марина Гаращенко сообщила, что комитет завершил внеплановую целевую проверку в отношении Псковской городской поликлиники в рамках ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности.

С результатами проверки автору обращения предложили ознакомиться непосредственно в комитете.