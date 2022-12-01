Общество

План по вакцинации от гриппа в Псковской области выполнили почти на 70%

260 761 человек в Псковской области привился от гриппа на текущий период 2022 года, что составляет 42,5% от численности населения области или 69,9% от плана. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В эпидемиологическом сезоне 2022-2023 годов иммунизации против гриппа в Псковской области подлежат 373 150 человек, в том числе 72 000 детей и 301 150 взрослых.

Планируемый охват населения прививками против гриппа составляет 60,8% от численности населения.

«Ежегодная вакцинация против гриппа – самый эффективный способ защиты от этого заболевания. Для достижения полного иммунитета требуется две недели после прививки от гриппа. Установлено, что одновременное инфицирование вирусом гриппа и SARS-Cov-2 приводит к развитию более тяжелых форм респираторной инфекции и повышает риск летального исхода», - отметили специалисты.