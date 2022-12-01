Общество

Концерт органной музыки «Планета Бах» состоится в Пскове

Концерт органной музыки «Планета Бах» состоится в храме Пресвятой Троицы Римско-католической Церкви в Пскове 10 декабря в 16.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы концерта.

В концерте принимает участие органистка Лилия Кузнецова, лауреат всероссийских и международных органных конкурсов из города Санкт-Петербург.

«В концерте прозвучат разнообразные произведения эпохи барокко немецкого маэстро Иоганна Себастьяна Баха, в том числе легендарная токката и фуга ре-минор BWV 565, а также две органные транскрипции концерт ре-минор BWV 596 и концерт ля-минор BWV 593, написанные королем органа под впечатлением от скрипичных концертов итальянца Антонио Вивальди», – рассказали о концерте организаторы.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование в размере 500 рублей с человека, которые можно получить непосредственно перед началом. Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Продолжительность концерта 60 минут, без антракта. В начале концерта звучит художественное слово.

Посещение рекомендовано для всех категорий зрителей старше 10 лет.

По вопросам концертов просьба обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.