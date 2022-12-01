Общество

Прокуратура помогла вернуть домой 10 ошибочно мобилизованных псковичей

10 ошибочно мобилизованных жителей Псковской области вернулись домой благодаря работе прокуратуры региона. Об этом прокурор Псковской области Иван Грибов сообщил в эфире программы «Обратный отсчёт» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы проверяли законность (мобилизации граждан — ред.), выявляли факты, когда люди имели право не быть призванными. Обращений было не много, все они уже отработаны. Всего мы признали, что порядка 28 человек не подлежали мобилизации. 10 человек уже вернулись обратно, остальные — в процессе», - сказал Иван Грибов.

Он отметил, что у прокуратуры есть договорённость с правительством региона, согласно которой все обращения, которые поступают в орган власти по поводу ошибок во время мобилизации, передают в ведомство. При этом Иван Грибов пояснил, что в случаях, когда человек уже призван, его конкретным случаем занимается военная прокуратура. Если этот процесс ещё не окончен — случай относится к компетенции прокуратуры региона.