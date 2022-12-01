Прокуратура помогла вернуть домой 10 ошибочно мобилизованных псковичей

10 ошибочно мобилизованных жителей Псковской области вернулись домой благодаря работе прокуратуры региона. Об этом прокурор Псковской области Иван Грибов сообщил в эфире программы «Обратный отсчёт» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он отметил, что у прокуратуры есть договорённость с правительством региона, согласно которой все обращения, которые поступают в орган власти по поводу ошибок во время мобилизации, передают в ведомство. При этом Иван Грибов пояснил, что в случаях, когда человек уже призван, его конкретным случаем занимается военная прокуратура. Если этот процесс ещё не окончен — случай относится к компетенции прокуратуры региона.