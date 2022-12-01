Общество

Великолукские депутаты расчистили от снега дворы и сложили дрова пожилым горожанам

Великолукские депутаты помогли пенсионерам в решении их бытовых вопросов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения партии «Единая Россия» в Псковской области.

Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

Помощь оказали в рамках акции «Эстафета добрых дел», приуроченной ко Дню рождения партии

Депутаты Великолукской гордумы Андрей Корнев и Сергей Поварещенков вместе с волонтерами расчистили от снега территорию частного дома пожилой местной жительницы после её обращения в волонтерский центр партии. Кроме того, волонтеры очистили крышу от наледи и снега.

Другая пожилая жительница города обратилась в партию с просьбой не только в уборке двора её частного дома от снега, но и о переносе и укладке дров. Представительнице старшего поколения помогли депутаты Дмитрий Кислицин, Сергей Макаров и Константин Максимов.

Ко дню своего рождения партия «Единая Россия» по всей стране организовала акцию «Эстафета добрых дел», направленную на помощь нуждающимся людям. В ходе эстафеты активисты партии оказывают помощь людям, решают бытовые вопросы, доставляют продуктовые наборы, отметили в пресс-службе.