Общество

Бронемашину «Тигр» передали бригаде спецназа в Пскове

Бронемашину «Тигр» передало бригаде соединения армейского спецназа правительство Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом стало известно сегодня, 1 декабря, на торжественном митинге, посвященном 60-летию формирования подразделения специального назначения.

Глава региона Михаил Ведерников поздравил военнослужащих и напомнил, что правительство региона делает все возможное для оказания необходимой помощи, особое внимание уделяется семьям погибших военнослужащих. «Реализуется адресная помощь. Мы на прямой связи с вашим командиром, стараемся максимально оперативно поддерживать бойцов всем необходимым», – отметил губернатор Псковской области.

«Мы будем и дальше оказывать необходимую поддержку вам и вашим семьям. Сегодня правительство Псковской области передает вам бронемашину "Тигр"», – добавил Михаил Ведерников.

В ходе мероприятия состоялось возложение гирлянды и цветов к памятнику бойцов, погибших при исполнении воинского долга, а также награждение отличившихся в ходе СВО орденами Мужества и медалями «За отвагу» согласно указу президента РФ Владимира Путина.