Общество

Более 60 надписей с незаконной рекламой наркотиков закрасили в Пскове

Более 60 надписей с незаконной рекламой наркотиков закрасили в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Целью антинаркотического рейда стало удаление незаконной рекламы наркотических средств, обнаруженной на фасадах многоквартирных домов, в местах отдыха и досуга горожан.

Традиционно организатором мероприятия выступило Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области при поддержке Общероссийского народного фронта. В этой профилактической акции приняли участие волонтеры антинаркотического движения Псковской области.

Добровольцы провели активную работу и удалили более 60 надписей, пропагандирующих употребление наркотиков.

«Эти ребята уже сделали свой осознанный выбор в пользу здорового образа жизни и хорошо понимают, что каждая подобная закрашенная надпись – это шанс уберечь молодёжь от опрометчивых и необдуманных поступков, приводящих нередко к роковым последствиям», - рассказали в ведомстве.

Организаторы напоминают жителей региона, что за такого рода противоправные деяния предусмотрена административная ответственность по статье 6.13 «Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, новых потенциально опасных психоактивных веществ» КоАП Российской Федерации.

О подобных фактах незаконной рекламы можно сообщать на сайте «Регион60 – умный регион».