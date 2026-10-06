14 единиц гражданского оружия изъяли росгвардейцы за неделю в Псковской области

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области с 28 сентября по 4 октября изъяли из оборота 14 единиц оружия и около 30 боеприпасов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

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За неделю сотрудники ведомства провели около 50 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, в ходе которых выявили 29 административных правонарушений: 20 в области оборота оружия и девять в области частной охранной деятельности.

Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства, за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.