Общество

Где псковичи предпочитают коммуницировать с властью, рассказала руководитель ЦУР

Где жители Псковской области предпочитают коммуницировать с властью, рассказала руководитель Центра управления регионом Псковской области Анастасия Григорьева в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«За последнее время изменился характер медиапотребления, ушли некоторые иностранные соцсети, активнее стал использоваться Telegram. Недавно проводили исследование, в Псковской области по получению информации всё ещё доминирует телевидение. Но на втором месте – это социальные сети и мессенджеры, именно Telegram», – сказала Анастасия Григорьева.

Руководитель ЦУР отметила, что социальная сеть «ВКонтакте» больше ориентирована на получение обратной связи, а Telegram используется как новостная площадка.

Анастасия Григорьева также упомянула о возрастной аудитории площадок.

«Аудитория телевидения начинается с 40+. Молодежь больше направлена на Интернет и соцсети», – добавила она.