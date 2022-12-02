Где псковичи предпочитают коммуницировать с властью, рассказала руководитель ЦУР

Где жители Псковской области предпочитают коммуницировать с властью, рассказала руководитель Центра управления регионом Псковской области Анастасия Григорьева в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Руководитель ЦУР отметила, что социальная сеть «ВКонтакте» больше ориентирована на получение обратной связи, а Telegram используется как новостная площадка.
Анастасия Григорьева также упомянула о возрастной аудитории площадок.
«Аудитория телевидения начинается с 40+. Молодежь больше направлена на Интернет и соцсети», – добавила она.