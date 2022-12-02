Общество

Дом культуры имени Ленина планируют капитально отремонтировать в Великих Луках

Депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский провел дистанционный прием граждан. Об этом парламентарий сообщил в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram

Великолучанка Анна Аксенова подняла вопрос капитального ремонта ДК имени Ленина.

«Она трепетно относится к судьбе ДК – сначала она здесь занималась в кружках, а теперь сама преподает, является художественным руководителем детского образцового хореографического коллектива "Клякса"», – отметил депутат.

Александр Козловский пояснил, что проектно-сметная документация на проведение капремонта ДК имени Ленина есть, но она требует корректировки.

«В последние годы идет активная работа по ремонту сельских домов культуры в рамках нацпроекта "Культура". В этом году великолукский ДК отметил 95-летие. Учреждение с богатой историей и талантливым коллективом. Будем работать над тем, чтобы капремонт пришел в это учреждение культуры», – добавил депутат.

Кроме того, Александр Козловский в беседе с Анной Аксеновой предложил самым старательным участникам коллектива «Клякса» принять участие в экскурсии в Государственную Думу.