Общество

Невельские пенсионеры смастерили голубей мира в преддверии Дня неизвестного солдата

Невельские пенсионеры смастерили голубей мира в преддверии Дня неизвестного солдата в Центре общения граждан старшего поколения в Невельском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда России.

Сотрудники районного дома культуры рассказали посетителям Центра об истории даты и отметили, что этот день отмечается в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за ее пределами.

С небольшим концертом перед собравшимися выступил хор ветеранов Невельского района.

Кульминацией мероприятия стал мастер-класс по изготовлению бумажных голубей мира. На поделках женщины написали пожелания военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции.

«Вместе с носками, которые с любовью и заботой были связаны заранее, в ближайшее время они будут переданы адресатам», – добавили в ПФР.

Как рассказала управляющая отделением ПФР по Псковской области Наталья Мельникова, работа Центра набирает обороты.

«Каждый день здесь проходят мероприятия, постепенно увеличивается количество посетителей. И мы этому очень рады. Планируя мероприятия, мы старались сделать их разноплановыми и максимально полезными для пожилых людей. Сегодня в Центре можно обменяться опытом по рукоделию, кулинарии, узнать что-то новое и интересное, получить консультации по финансовым и юридическим вопросам. Одним словом, провести время с пользой и в приятной компании», - отметила управляющая.