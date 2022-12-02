Общество

Съёмочная группа федерального телеканала посетила Музей-усадьбу народа сето в Сигово

Съёмочная группа телеканала НТВ посетила Музей-усадьбу народа сето в деревне Сигово. Об этом сообщили в сообществе «Музей-заповедник "Изборск"» социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Музей-заповедник «Изборск» / «ВКонтакте»

«Снимали сюжет об одном из традиционных блюд сетоской кухни для передачи "Живая еда" с Сергеем Малозёмовым. Пока мы не можем раскрывать всех секретов, но сюжет точно получится очень насыщенным и вкусным!» – написали в сообществе.

Как сообщили в музее-заповеднике «Изборск», передача выйдет в эфир 21 января в 11:00 на телеканале «НТВ».