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Общество

Юрист рассказала, как россиянам оплатят работу в праздники

03.12.2022 12:30|ПсковКомментариев: 0

Нередки случаи, когда люди выходят на работу в праздничные дни. Оплата в это время производится не менее чем в двойном размере, кроме того, по желанию работник может выбрать другой день отдыха, тогда оплата идет в одинарном размере, рассказала в беседе с агентством «Прайм» адвокат, член ассоциации юристов России Марина Астаева.

Она напомнила, что такой порядок регламентируется статьей 153 Трудового Кодекса РФ, согласно которому повышенная оплата труда положена всем работникам за часы, отработанные в выходные или праздничные дни.

Конкретная сумма устанавливается коллективным договором либо иными правовыми актам, продолжила юрист. Например, если на выходной или нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня, в повышенном размере оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день (от 0 часов до 24 часов).

Теги: #Новый год #работа
Источник: Псковская Лента Новостей
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