Общество

Псковичей предупредили об опасности выхода на лед

Процесс ледостава на водоемах Псковской области только начинается, связи с чем псковичам напоминают, что выход на лед является небезопасным. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

«Несмотря на такую ситуацию, рыболовы-любители все же выходят на неокрепший лед. Такое крайне безответственное отношение людей к своей жизни и здоровью, к своим близким, элементарное несоблюдение простейших мер предосторожности может стать причиной гибели», – сообщили в МЧС.

Главным управлением МЧС России по Псковской области в целях предотвращения выхода населения на лед организовано патрулирование оперативных групп и групп местных пожарно-спасательных гарнизонов на берегах водоемов с целью предупреждения граждан о недопустимости выхода на лед и проведения с населением профилактической работы.

Также, на текущих выходных днях организовано дежурство оперативных групп главного управления МЧС России по Псковской области совместно с представителями УГИБДД МВД России по Псковской области на временных постах в населенных пунктах Неёлово и Солоново. Цель их работы – предупреждать рыбаков об опасности выхода на лед Псковского, Теплого и Чудского озер.

«Уважаемые жители и гости области: не выходите на лед водоемов! Не забывайте, что безопасность жизни в первую очередь зависит от нас самих, от соблюдения каждым из нас необходимых мер предосторожности!» — призывает ГУ МЧС России по Псковской области.

Также в ведомстве напомнили, что родителям следует строго контролировать досуг своих детей и не допускать их выхода на неокрепший лед.