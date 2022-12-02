Общество

Псковские коммунисты озаботились будущим муниципальной бани на улице Конной

Коммунисты озаботились будущим муниципальной бани на улице Конной в Пскове.

Фото: Петр Алексеенко

«Оставьте баню в покое. Уже были попытки её реорганизации, но мы отстояли. Отстоим и в этот раз. За два дня в поддержку собрано около 300 подписей. Это единственная баня в Пскове для простого народа», - отметил первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Пётр Алексеенко на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, в ноябре руководителем банно-прачечного комбината был назначен Олег Аникеев.