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Общество

Псковские коммунисты озаботились будущим муниципальной бани на улице Конной

04.12.2022 16:41|ПсковКомментариев: 0

Коммунисты озаботились будущим муниципальной бани на улице Конной в Пскове.

Фото: Петр Алексеенко 

«Оставьте баню в покое. Уже были попытки её реорганизации, но мы отстояли. Отстоим и в этот раз. За два дня в поддержку собрано около 300 подписей. Это единственная баня в Пскове для простого народа», - отметил первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Пётр Алексеенко на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, в ноябре руководителем банно-прачечного комбината был назначен Олег Аникеев.

 

 

Теги: #псков #КПРФ #баня
Источник: Псковская Лента Новостей
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