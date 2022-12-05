Общество

3,5 тысячи должников в Псковской области сохранили прожиточный минимум

3 500 должникам Псковской области сохранены денежные средства в размере прожиточного минимума в ходе принудительного исполнения судебных решений с 1 февраля 2022 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В качестве одной из мер поддержки граждан судебные приставы Псковской области рекомендуют должникам-физическим лицам воспользоваться правом на ежемесячное сохранение денежных средств в размере прожиточного минимума в ходе принудительного исполнения судебных решений и актов иных уполномоченных органов. Данное право у должников появилось с 1 февраля 2022 года.

Чтобы воспользоваться таким правом, должнику необходимо подать заявление в подразделение судебных приставов, где ведется исполнительное производство. В заявлении нужно указать свои данные: фамилию, имя, отчество (при его наличии), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства или место пребывания, номер контактного телефона, дату и номер исполнительного производства, а также реквизиты одного банковского счета, на котором необходимо сохранять денежные средства в размере прожиточного минимума.

На основании содержащейся в заявлении информации судебным приставом исполнителем будет вынесено соответствующее постановление, которое он направит в банк, по месту работы или месту получения пенсии для последующего исполнения.