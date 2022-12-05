Общество

Финал фестиваля «Все – звезды!» прошел в Псковском кооперативном техникуме

Финал фестиваля «Все – звезды!» прошел в Псковском кооперативном техникуме. В финал попали самые яркие номера в различных номинациях, которые покорили жюри во время отборочного тура, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото: Псковский облсовпроф

Участников фестиваля приветствовали председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов и директор техникума Юлия Самсонова.

«Спасибо за возможность присутствовать на этом замечательном творческом конкурсе. Не устаю убеждаться, что молодёжь Псковской области очень талантливая. Желаю вам успехов на вашем творческом пути», - сообщил Игорь Иванов.

«Я не первый год являюсь членом жюри данного фестиваля и могу вам сказать точно, что с каждым годом программа и творческие идеи студентов становятся все интересней и интересней. Благодаря талантливым педагогам техникума, ребята со всей душой и творческим потенциалом подходят к своему обучению. По итогам фестиваля мы выбрали трех исполнителей, которые продемонстрируют свой талант на нашем концерте в поддержку военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции», - поделилась председатель обкома профсоюза работников потребительской кооперации и предпринимательства Татьяна Македонова.

10 декабря в 15:00 в Большом зале Псковского облсовпрофа (Псков, улица Советская, 15) пройдет концерт в поддержку военнослужащих, принимающих участие в СВО.