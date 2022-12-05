Общество

Мероприятия по сохранению водных объектов пройдут в Псковской области в 2023 году

Псковская область вошла в список 12 регионов России, которые подготовили на 2023 год новые мероприятия проекта «Сохранение уникальных водных объектов». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Росводресурсов.

Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Марий Эл, Костромская, Псковская, Ростовская, Саратовская, Тамбовская, Томская, Ярославская области и Крым завершили подготовку проектно-сметной документации для оздоровления рек и озер по направлению «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экологии». Мероприятия стартуют в 2023 году.

«Все 4 года реализации национального проекта мы отмечали возрастающую заинтересованность регионов в восстановлении и сохранении водных артерий. В основном мероприятия проходят на малых реках, протяженностью менее 100 километров. Но именно от их состояния зависит благополучие всей гидрографической сети страны. Мероприятия расписаны до конца 2024 года, но уже формируются планы на следующую водную пятилетку», - отметила замруководителя Росводресурсов Наталия Сологуб.

Работы пройдут в бассейне Каспийского и Балтийского морей, Терека, Дона, Кубани, Волги и Оби. В 2023 году по федеральному проекту «Сохранение уникальных водных объектов» планируется расчистить более 68 километров русел рек, что в сумме с результатами прошлых лет даст показатель свыше 412 километров. Экологические условия проживания улучшатся для 822 тысяч жителей страны, то есть более 11,6 миллиона человек за все годы реализации федпроекта. На мероприятия 2023 года Росводресурсы предусмотрели 1,5 миллиарда рублей.