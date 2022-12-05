Общество

Большинство респондентов ПЛН поддержало идею ввести единую форму в школах

Большинство респондентов Псковской Ленты Новостей поддерживает предложение ввести единую форму во всех школах России. Это следует из опроса, в котором приняли участие 420 человек.

По мнению 54,52% голосующих, наличие единой формы позволит дисциплинировать школьников, в связи с чем они это предложение поддержали. При этом 17,62% опрошенных, напротив, высказались категорически против, указав, что из детей не следует делать «серую массу».

Ещё 10,48% читателей ПЛН, принявших участие в опросе, отметили, что школьники не должны одеваться так, как им вздумается, и таким образом подержали данную инициативу, а 7,14% респондентов призвали обратить внимание на то, что покупка школьной формы - лишние затраты для семейного бюджета.

5% проголосовавших считают, что введение единой формы - хороший способ для устранения социального неравенства. 3,81% думают, что вводить такое требование для всех школ не совсем правильно, и образовательные учреждения должны принимать такое решение самостоятельно.

1,19% голосующих выразили сомнение в необходимости вводить единую форму в школах и предложили опробовать такое предложение в пилотном режиме в ряде регионов.

В настоящее время на сайте ПЛН стартовал новый опрос: «Удовлетворены ли вы уборкой дворов от снега в Пскове?»