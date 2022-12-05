Общество

Семь интересных фактов о фестивале «Мисс и Миссис Псков 2022» рассказали организаторы

Семь интересных фактов о фестивале «Мисс и Миссис Псков 2022» рассказали организаторы Псковской Ленте Новостей.

Фото здесь и далее: организаторы фестиваля «Мисс и Миссис Псков 2022»

Факт 1. Впервые за историю проведения фестиваля «Мисс и Миссис Псков» почетным гостем финального мероприятия стала первая красавица России — в этом году это «Миссис Россия 2022» Нина Банная.

Факт 2. Членами жюри стали сразу два президента: президент федерации «Планета женщин», директор конкурсов «Миссис Москва» и «Миссис Россия» Алла Маркина и президент федерации «Миссис Санкт-Петербург», директор конкурсов «Миссис Санкт-Петербург и Ленинградская область», «Миссис Бабушка» Наталья Рогова.

Факт 3: Королевское жюри в этом году состояло из 30 красавиц, в том числе: Анастасия Мехдиева - «Миссис Санкт-Петербург 2022», Наталья Карвонен - «MS Балтия 2022», Оксана Сулягина - Гран при Санкт-Петербург 2022, Наталья Гонтарева - «Миссис Россия классик 2021».

Факт 4: Почетными гостями стали четыре обладательницы европейских титулов: Наталья Кильян (Mrs. Europe Globe, Mrs. Eurasia), Алина Шенцева в 63 года получила главные титулы в категории «Классик», стала обладательницей международного титула в Греции «Миссис Европа классик», Юлия Григорьева (Mrs.Russia World 2016 Business Woman Mrs.Globe Baltics 2016 Mrs.Globe 2016 Top-30 Mrs.Globe 2016 Best Mother awаrds), Светлана Шумейко — обладательница титула Grandma Planet на конкурсе Grandma Universe в Софии в январе 2020.

Факт 5: В этом году в фестивале принимали участие сразу два семейных тандема. Бабушка — Ирина Хоничева, дочь — Елена Апина и внучка Нермин Ал-Казак. Второй тандем — тетя Наргиз Николаева и племянница — Полина Тараканова. «Так что фестиваль красоты — это еще и про семью!» - подчеркнули организаторы.

Факт 6: Впервые в истории фестиваля pre-party прошло без шпилек и вечерних платьев, а в формате «Пижамной вечеринки», которую организаторы устроили участницам и пригласили специальных гостей - любимых персонажей мультфильмов.

Факт 7: В рамках финального шоу состоялась презентация новых артистов на сцене БКЗ — певицы Софьи Самсоновой и музыканта и вокалиста Вадима Flowers. Тоже впервые в истории фестиваля.