Общество

«ЛитРес» попросит авторов переписать тексты из-за закона о запрете ЛГБТ-пропаганды

Сервис «ЛитРес» будет снимать с продажи книги, которые могут попасть под действие нового закона о запрете ЛГБТ-пропаганды, и рекомендовать авторам переписать тексты, чтобы их можно было вернуть в продажу.



Об этом сообщает РБК со ссылкой на директора департамента по развитию контента группы компаний «ЛитРес» Евгения Селиванова.

Он отметил, что по закону ответственность за нарушения несет как сервис по продаже, так и правообладатели. «ЛитРес» уже разослал правообладателям письма с «просьбой проверить свои произведения на предмет пропаганды ЛГБТ», пояснил Селиванов и добавил, что все книги, в которых правообладатели подтвердят наличие ЛГБТ-пропаганды, будут сняты с продажи.



«Параллельно мы, конечно, сами анализируем книги, в описании которых явно упоминается ЛГБТ, чтобы понять, представляют они риск или нет. Некоторые произведения уже сейчас недоступны к покупке на "ЛитРес". Также мы предлагаем авторам, у которых в книгах может быть пропаганда ЛГБТ, изменить текст, чтобы произведение можно было вернуть в продажу после доработок и последующей модерации. В случае, если ответ от автора не будет получен, мы самостоятельно проанализируем текст и примем решение по дальнейшей продаже книги на сайте», — рассказал менеджер. По его словам, таких книг на «ЛитРес» не больше 1% от всего каталога.

Напомним, сегодня, 5 декабря президент России Владимир Путин подписал пакет законов, запрещающий пропаганду ЛГБТ в России, а также смены пола и педофилии; за нарушение запрета будут грозить штрафы до 10 миллионов рублей.