Общество

Спрос на соискателей с инвалидностью вырос почти на 50% в Псковской области

Спрос на соискателей с инвалидностью вырос на 46% в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили пресс-службе hh.ru.

В начале декабря в стране отмечается Международный день инвалидов, к этому событию аналитики hh.ru оценили, есть ли в Псковской области рост вакансий, подходящих для соискателей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), почему компании стали чаще приглашать на работу соискателей с ОВЗ и какие зарплаты они могут получить.

С начала года в Псковской области работодатели разместили более 1000 предложений о работе, доступных соискателям с инвалидностью, это 5% от всех вакансий, открытых в регионе. В целом по стране доля предложений для соискателей с ОВЗ составила 3%. Работодатели стали активнее рассматривать кандидатов с ограниченными возможностями: по сравнению с прошлым годом количество вакансий для них выросло в Псковской области на 46% (в целом по РФ на +37%).

Анализ вакансий показал, что соискателям Псковской области с ОВЗ проще всего сейчас найти работу в продажах: 53% вакансий, доступных для них, относятся к этой профсфере. В топ вошли также такие направления:

«Административный персонал» (30%),

«Транспорт, логистика» (18%),

«Рабочий персонал» (11%),

«Информационные технологии, интернет, телеком» (7%),

«Наука и образование» (6%).

Также достаточное количество вакансий для соискателей с инвалидностью есть в сфере «Маркетинг, реклама, PR», «Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия», «Строительство, недвижимость» и «Банки, инвестиции, лизинг».

Наименьшее количество вакансий для соискателей с инвалидностью открыто в профессиональных сферах «Закупки», «Инсталляция и сервис», «Автомобильный бизнес» и «Высший менеджмент», а также «Безопасность».

Как отметили в пресс-службе, вопросу инклюзивности уделяется большое внимание не только на местах, но и на государственном уровне — с 1 марта 2022 года изменился закон о квотировании рабочих мест для трудоустройства людей с инвалидностью. Теперь квота будет считаться закрытой только с момента подписания трудового договора между компанией и сотрудником. При этом этот закон действует почти для всех предприятий. Отсутствие закрытых квот влечёт за собой штрафы для компании, которые ударят и по карману, и по репутации.

«Еще одним фактором спроса на сотрудников с инвалидностью стало повышение осознанности работодателей, рост корпоративной культуры и ответственности. У компаний появился реальный позитивный пример трудоустройства инвалидов. Этому поспособствовал повсеместный дистанционный формат работы. Практика показала работодателям, что разницы между работой сотрудников на "удалёнке" - с инвалидностью или без - нет. Инвалидность - это не деловое качество сотрудника. Деловое качество - это способность выполнять свою работу сотрудником. И поскольку сейчас век удалённой работы, границы того, что специалист может делать с физической точки зрения, стираются» - отметила старший юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.