Общество

Свиной грипп выявили в Псковской области

Свиной грипп выявили в Псковской области. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Припутенко.

«На прошлой неделе уже зафиксировали пять случаев свиного гриппа среди непривитых. Вакцинация идёт, мы подходим к её завершению. Вирус гриппа выявлен у 9,1% обследованных лиц. Также среди прочих обнаружен парагрипп – 10,9%, аденовирусы – 3,6%, риновирусы и боковирусы по 1,8%», – отметила Елена Припутенко.

По сообщению федерального управления Роспотребнадзора, свиной грипп выявили уже в 74 субъектах России.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко обратил внимание на распространение свиного гриппа и важность вакцинации.