Общество

Учебно-методические занятия прошли в псковском управлении Росгвардии

В Пскове прошли учебно-методические занятия с руководителями групп по военно-политической (политической) подготовке военнослужащих и сотрудников подразделений управления Росгвардии по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: управление Росгвардии по Псковской области

В ходе мероприятия росгвардейцы повысили уровень теоретических знаний, познакомились с наиболее эффективными методиками работы по направлению деятельности.

Также они обратили особое внимание на использование цифровых технологий при проведении занятий по военно-политической подготовке.