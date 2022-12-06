Общество

Профсоюзы передали псковским десантникам около двух тонн минеральной воды

Профсоюзы передали псковским десантникам, которые выполняют боевые задачи в рамках специальной военной операции, около двух тонн минеральной воды «Хиловская». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото: Псковский облсовпроф

В передаче воды принял участие заместитель председателя Псковского облсовпрофа Андрей Стегний совместно с председателем Псковской областной организации профсоюза работников образования и науки РФ Натальей Горбачёвой и председателем областной организации Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий Игорем Ивановым.

Как сообщили в пресс-службе облсовпрофа, представители псковских профсоюзов наладили взаимодействие с десантниками и продолжат оказывать помощь военнослужащим, находящимся в зоне СВО. Псковская областная организация профсоюза работников образования и науки РФ начала акцию «Напиши письмо солдату», которая стартовала в ряде псковских школ и детских садах.