Общество

Более миллиарда рублей выделили на школы приграничных районов Псковской области

1 миллиард 143 миллиона рублей направили на модернизацию школ приграничных районов Псковской области. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в региональном комитете по образованию.

Как пояснили в профильном комитете, по ходатайству Псковской области еще в 2020 году правительство России одобрило участие региона в проекте по приграничному сотрудничеству. В рамках этого проекта модернизация ожидает объекты социальной инфраструктуры – школы и больницы.

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Комитет по образованию Псковской области предложил к участию в программе 4 образовательных организации:

Школа с дошкольным отделением в поселке Смуравьево-2 Гдовского района;

Гимназия 1925-1927 годов в городе Печоры;

Кузнецовская средняя общеобразовательная школа в Себежском районе;

Средняя общеобразовательная школа в деревне Линово Пыталовского района.

При этом, школы в Гдовском районе и городе Печоры реконструируют, а в Пыталовском – построят новую. В Себежском районе к школе сделают пристройку.

Отмечается, что все работы планируется завершить к 2024 году.