Более миллиарда рублей выделили на школы приграничных районов Псковской области

1 миллиард 143 миллиона рублей направили на модернизацию школ приграничных районов Псковской области. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в региональном комитете по образованию.
Как пояснили в профильном комитете, по ходатайству Псковской области еще в 2020 году правительство России одобрило участие региона в проекте по приграничному сотрудничеству. В рамках этого проекта модернизация ожидает объекты социальной инфраструктуры – школы и больницы.
Комитет по образованию Псковской области предложил к участию в программе 4 образовательных организации:
При этом, школы в Гдовском районе и городе Печоры реконструируют, а в Пыталовском – построят новую. В Себежском районе к школе сделают пристройку.
Отмечается, что все работы планируется завершить к 2024 году.