Надежной связью главную газовую артерию России обеспечит билайн бизнес

Ключевые объекты добычи и транспортировки газа в Иркутской области и Якутии обеспечивать фиксированной и мобильной связью продолжает билайн бизнес. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.
Фото: piqsels.com.ru
В рекордно короткие сроки были выведены в эфир базовые станции стандарта 2G/4G*1 на компрессорных станциях магистрального газопровода «Сила Сибири», а также на новых объектах Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения. В общей сложности более 30 тысяч человек*2 получили возможность быть на связи в самых удаленных уголках бескрайней Сибири.
Совместно с развитием сотовой связи, билайн бизнес развивает и услуги передачи данных на главной газовой стройке страны. Высокоскоростными каналами связи обеспечены клиенты на Ковыктинском и Чаяндинском месторождениях, на компрессорных станциях и лупингах магистрального газопровода «Сила Сибири». Суммарная пропускная способность организованных каналов связи превышает 3Гбит\сек.
билайн бизнес до конца 2022 года планирует обеспечить связью новые объекты Ковыктинского месторождения, две компрессорные станции в Якутии, а также железнодорожный терминал отгрузки газоконденсата в пос.Окунайский Иркутской области.
Магистральный газопровод Сила Сибири – крупнейшая система транспортировки газа на Востоке России из Якутии и Иркутской области в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Ковыктинское месторождение - газоконденсатное месторождение в Иркутской области России, крупнейшее на востоке России по запасам газа. Является базовым для формирования Иркутского центра газодобычи и ресурсной базой для газопровода «Сила Сибири» и Амурского газоперерабатывающего завода.
Чаяндинское месторождение - одно из крупнейших на востоке России. Является базовым для формирования Якутского центра газодобычи и ресурсной базой для газопровода «Сила Сибири» и Амурского газоперерабатывающего завода
Лупинг — это участок газопровода, прокладываемый параллельно основному газопроводу.
*1 2G/4G – второе / четвертое поколение мобильной связи.
*2 Согласно внутренним статистическим данным билайн.