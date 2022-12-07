Общество

Фотофакт: Аист продолжает жить в псковском пруду в Дендропарке

Аист продолжает жить в псковском пруду в Дендропарке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил читатель.

Ранее псковичи уже выражали беспокойство за судьбу птицы. Женщина написала, что в пруду аист «пытается выжить».

Смотрите также Интерактив: Несчастная птица

В волонтерском центре «Дом белого аиста» объяснили, что это дикая птица, и она не травмирована. Свое сообщение сотрудники центра опубликовали в группе центра в социальной сети «ВКонтакте».

«Неизвестно, что помешало ему вовремя улететь в Африку. В город птица прилетела в поисках тепла, безопасности и корма, потому что есть открытая вода и здесь держатся другие водоплавающие и околоводные птицы, что является для него показателем того, что здесь безопасно и есть корм. В настоящее время этот аист не нуждается в спасении», - рассказали в центре.

Как уточнили волонтеры, аист не идёт к людям, близко к себе не подпускает.

«Не нужно пытаться его ловить. Во-первых, это опасно (птица держится на льду реки, который ещё не крепкий). Во-вторых, при попытках поймать птицу вы его испугаете, и он улетит неизвестно куда, скорее, в худшие для него условия. Кроме того, в холода аисты малоподвижны, так они экономят энергию, гоняя птицу, вы делаете ему только хуже, он расходует силы, которые трудно будет восполнить», - предупредили псковичей.

Аисты птицы животноядные, они не едят хлеб, чипсы, печенье. Его можно подкармливать куриными головами и любой мелкой рыбой.

«Если аист не ест – значит, он сыт. Сейчас в день ему нужно 500 граммов корма, не нужно корм носить килограммами. Возможно, птица откормится при участии граждан, восстановит силы и самостоятельно отлетит южнее – туда, где зима мягче и есть шанс перезимовать. Может быть, аист сам пойдёт на контакт к людям, начнёт подпускать к себе, ходить за людьми и тогда его можно будет забрать в тепло. Если ему станет хуже, птица ляжет, не сможет подниматься, передвигаться – тогда ему нужна будет помощь. Пока что ситуация не критическая», - уточнили в центре.

Псковичам напомнили, что аисты прилетают сюда в конце марта – начале апреля, когда по ночам ещё стоят морозы и лежит снег. Родственники аистов – цапли, в норме держатся на водоёмах до тех пор, пока есть открытая вода, а в тёплые зимы могут зимовать и здесь.

«Поэтому холод для этого аиста не так страшен, как голод», - заключили волонтеры.