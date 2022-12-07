Общество

Скидки на сметану действуют во всех псковских магазинах «Деревня Соловьи»

Акция на сметану торговой марки «Деревня Соловьи» действует во всех магазинах производителя в Пскове и в Псковской области с 8 по 25 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «ПсковАгроИнвест».

Фото здесь и далее: ООО «ПсковАгроИнвест»

«Друзья, внимание! У нас новая акция! С 8 по 25 декабря действуют скидки на всю сметану торговой марки "Деревня Соловьи" во всех магазинах "Деревня Соловьи" города Пскова и Псковской области», - сообщил производитель.

С учётом скидки цена на сметану составит:

сметана 20% 200 гр - 59 рублей,

сметана 20% 400 гр - 98 рублей.

«Покупайте любимый продукт ещё дешевле!» - обратился производитель к псковичам.

Группа производителя «ВКонтакте»: https://vk.com/solovymyaso

Сайт: https://shop.pskovagro.ru/

Адреса магазинов сети в Псковской области: