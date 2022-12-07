Скидки на сметану действуют во всех псковских магазинах «Деревня Соловьи»

Акция на сметану торговой марки «Деревня Соловьи» действует во всех магазинах производителя в Пскове и в Псковской области с 8 по 25 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «ПсковАгроИнвест».
Фото здесь и далее: ООО «ПсковАгроИнвест»
«Друзья, внимание! У нас новая акция! С 8 по 25 декабря действуют скидки на всю сметану торговой марки "Деревня Соловьи" во всех магазинах "Деревня Соловьи" города Пскова и Псковской области», - сообщил производитель.
С учётом скидки цена на сметану составит:
- сметана 20% 200 гр - 59 рублей,
- сметана 20% 400 гр - 98 рублей.
«Покупайте любимый продукт ещё дешевле!» - обратился производитель к псковичам.
Группа производителя «ВКонтакте»: https://vk.com/solovymyaso
Сайт: https://shop.pskovagro.ru/
Адреса магазинов сети в Псковской области:
- город Псков, улица Народная, у дома №57 (напротив магазина «Магнит»),
- город Псков, улица Розы Люксембург, 11,
- город Псков, улица Коммунальная, рынок «Нива»,
- город Псков, улица Текстильная, 1Б,
- город Псков, улица Яна Фабрициуса, 5А (ТК «Шайба»),
- город Псков, улица Яна Фабрициуса, 29,
- город Псков, улица Ижорского Батальона, 5,
- город Псков, улица Яна Райниса, 53б,
- город Псков, улица Боровая, 40,
- Псковский район, деревня Соловьи (магазин на территории предприятия),
- Псковский район, деревня Неелово, улица Юбилейная, 5а,
- город Дно, улица Космонавтов, 20а (на территории центрального рынка),
- город Великие Луки, улица Дьяконова, 13,
- город Великие Луки, улица Первомайская, 9,
- город Великие Луки, улица Вокзальная, 6,
- город Печоры, улица Юрьевская, 18.