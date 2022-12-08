Общество

Сотрудники псковского УФСИН провели благотворительную акцию по сдаче крови

Сотрудники УФСИН России по Псковской области провели благотворительную акцию по сдаче крови «Помоги сегодня». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Посещение областной Станции переливания крови состоялось по инициативе женсовета и совета молодых специалистов ведомства. Компенсацию на питание, положенную после сдачи крови и её компонентов, доноры УФСИН решили потратить на новогодние подарки детям с ограничениями по здоровью и оставшимся без попечения родителей.

Перед сдачей крови все добровольцы заполнили специальные анкеты о самочувствии и состоянии здоровья, прошли необходимый предварительный медицинский осмотр, а затем лаборанты провели исследование крови на определение группы, резус-фактора и уровня сахара.

«Для стоящих на страже справедливости сотрудников УИС данная акция – традиция. Многие из пришедших сегодня участвуют в донорстве не впервые и считают своей прямой обязанностью помогать людям и делать важное общественно-полезное дело», – рассказали в УФСИН.

В ближайшее время представители женсовета закупят сладкие детские подарки и игрушки и передадут их в региональное представительство Российского детского фонда и областное отделение Всероссийского общества инвалидов.